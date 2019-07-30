Леди Гага пошла на свидание, но не с Купером

Леди Гага наконец перестала держать в секрете свою личную жизнь и показала нового бойфренда. Вопреки предположениям, им оказался вовсе не бывший супруг Ирины Шейк Брэдли Купер.

В Сети появились снимки, на которых видно певицу, целующуюся со звукооператором Дэниелом Хортоном. Сфотографировать влюблённых удалось в одном из ресторанов в Лос-Анджелесе, передаёт СтарХит.

«Их столик был возле тротуара, поэтому их многие видели. Она казалась счастливой, когда общалась со своим парнем, но отказалась с кем-либо фотографироваться», - рассказывают очевидцы.

Известно, что Хортон работает с Леди Гагой с конца прошлого года. Мужчина уже был однажды женат: его избранницей стала актриса Отэмн Гуззарди.