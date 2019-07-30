Рок-певица Земфира нервничает из-за нападения неадекватного поклонника на ее автомобиль

Автомобиль певицы Земфиры разбил ее неадекватный поклонник. "Мерседес" 2016 года выпуска рок-звезды сейчас находится в автосервисе. По предварительным подсчётам, ущерб составит более 200 тысяч рублей.



Земфира переживает и нервничает из-за этой неприятной ситуации. Она подаст заявление в полицию. В отношении злоумышленника возбудят уголовное дело. Странный, мягко говоря, мужчина - поклонник Земфиры. Он не первый раз попытался привлечь внимание певицы. 35-летний Глеб уже признался, что разбил машину Земфиры ради встречи с ней.

Артистка рассказала в интервью "МК", что этот мужчина прошлой зимой встретил ее у подъезда дома, не пускал пройти к подъезду, кричал, оскорблял ее.

Обычно Земфира предупреждает назойливых поклонникам о вызове полиции. Когда она сказала это мужчине, он проявил реакцию психопатического характера. Поэтому певица и запомнила его.