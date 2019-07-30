Агент Михаила Галустяна высказался по поводу слухов о разводе шоумена

Агент бывшего капитана команды КВН "Утомленные солнцем" Михаила Галустяна Алексей Новацкий высказался по поводу слухов о разводе шоумена. Новацкий назвал сообщения о расставании Галустяна с женой Викторией после 12 лет брака и появлением у шоумена любовницы, фейками.

Шоумена Михаила Галустяна заметили с неизвестной женщиной. Не женой

"Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк", — цитирует агента 39-летнего Михаила "Пятый канал".

В соцсетях рассказали, что Михаила Галустяна увидели с неизвестной женщиной на борту самолета рейса Москва - Барнаул.

Сам шоумен на сплетни не отреагировал, как и его супруга Виктория.

В начале июля пара отпраздновала 12-летние со дня свадьбы. Супруга опубликовала в Инстраграм семейное фото. Судя по фото, в семействе Галустяна все счастливы, все довольны.