В сети появился новый снимок маленькой дочки Пелагеи

В сети появилась новая фотография маленькой дочки певицы Пелагеи. Трогательным снимком с маленькой Таисией поделился на своей страничке в социальной сети ее папа – известный хоккеист Иван Телегин.

Спортсмен отвел двухлетнюю дочку на выставку динозавров и сфотографировался с девочкой на фоне одной из фигур. На снимке можно увидеть, что Таисия растет копией своей знаменитой мамы – у нее такие же светлые волосы, круглое личико и маленький носик.

Многие обратили внимание на то, что Иван и Пелагея любят наряжать свою дочку. На фото девочка запечатлена в голубом платьице, блестящих туфлях и носочках с оборками. В волосы Таисии вплетены красные ленты.