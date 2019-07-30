В сети появился новый снимок маленькой дочки Пелагеи
30 июля 2019, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появилась новая фотография маленькой дочки певицы Пелагеи. Трогательным снимком с маленькой Таисией поделился на своей страничке в социальной сети ее папа – известный хоккеист Иван Телегин.
Спортсмен отвел двухлетнюю дочку на выставку динозавров и сфотографировался с девочкой на фоне одной из фигур. На снимке можно увидеть, что Таисия растет копией своей знаменитой мамы – у нее такие же светлые волосы, круглое личико и маленький носик.