Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что очень нерегулярно питается – часто она ест один раз в день. У звезды полностью нарушен режим, но пока она ничего не может с этим поделать.

Бузова призналась, что у нее получается полноценно поесть только один раз в день – вечером. Певица признает, что так нельзя, но добавляет, что завтракать не может, а на обед нет времени, поэтому она либо поздно ужинает, либо не ест ничего, передает портал teleprogramma.pro.

Напомним, ранее артистка уже жаловалась на крайне сильную загруженность и отмечала, что иногда из-за усталости не может танцевать.