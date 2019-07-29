Режиссёр легендарных «Петрова и Васечкина» рассказал о новых проектах

Организаторы «Золотого глобуса» сообщили режиссеру Владимиру Аленикову о том, что его психологический триллер «Странники терпенья» попал в лонг-лист премии. Церемония ожидается в январе 2020 года.

В интервью News.ru Алеников рассказал, что фильм снят по его недавнему роману, который уже дважды переиздан, потому что пользуется успехом.

"Так вот, в отличие от Пушкина, который считал, что гений и злодейство несовместимы, я пришёл к выводу, что это очень даже может уживаться в одном человеке. Все мои истории, которые я рассказываю в своих книгах, в спектаклях, в фильмах — это прежде всего истории любви. И «Странники терпенья» это также в первую очередь крайне необычная история любви — трудной, тяжелой, идущей через преграды. Думаю, оригинальность картины именно в этом", - отметил режиссер.