В Ульяновске пенсионерка переписала на Киркорова квартиру

В Ульяновске пожилая поклонница творчества российского короля поп-сцены Филиппа Киркорова решила сделать кумиру шикарный подарок и переписала на него свою квартиру.

Женщина призналась, что является большой фанаткой Киркорова, передаёт Мир24. Она рассказала, что творчество певца также нравилось её матери, которая и захотела отдать жилплощадь Киркорову.

Певец отказался от такого щедрого подарка, однако упорная пенсионерка всё-таки съехала с квартиры и больше туда не возвращалась, заявив, что больше не является там хозяйкой. Отмечается, что у женщины это единственная квартира.