После расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров завёл новый роман
29 июля 2019, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский актёр Александр Петров расстался со своей возлюбленной актрисой Ириной Старшенбаум после четырёх лет отношений. Отмечается, что в 2017 году пара планировала пожениться.
Причину расставания никто не озвучивал, однако недавно Александра Петрова заметили с 24 - летней Стасей Милославской в Нижнем Новгороде на выступление артиста. После концерта влюблённые мило прогуливались за ручку, - передаёт teleprogramma.pro
Пара в отношениях уже несколько месяцев, до этого их видели вместе в Сочи на кинофестивале "Кинотавр".
Актёры познакомились на съёмках кинокартины "Стрельцы", где сыграли супружескую пару.