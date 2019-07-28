Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
28 июля 2019, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Гоша Куценко поддерживает свою бывшую жену Марию Порошину, родившую прошлой зимой пятого ребенка - сына. Куценко и Порошина расставились давным-давно. Мария после расставания выходила замуж за актера Илью Древнова, родила трех дочек.
Также и Куценко завел новую семью. Он женился на модели Ирине Скриниченко через 10 лет отношений. Супруги родили дочерей Женечку и Свету.
И все эти годы Куценко дружит с Марией Порошиной. Их дочери Полине сейчас 23 года. Кстати, Порошина и Куценко в ЗАГСе отношения не регистрировали.
Вскоре после слухов о разводе Марии с Древновым, появились слухи о ее беременности. Куценко сразу заявил, что будет заботиться о Маше и даже шутя предложил: «Хочешь я буду отцом твоего ребеночка? Опыт у нас есть! И он — прекрасен!» В январе актриса родила сына. Имя отца малыша не раскрывает до сих пор.
Мария Порошина опубликовала фото с отцом старшей дочери и подписала: «Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек». «Машуля, я твой раб!» - сразу ответил мужчина.
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Пользователи сети восхищены, как достойно ведут себя после расставания Куценко и Порошина: «Как здорово что люди после развода могут оставаться людьми, друзьями! Это настоящий пример тем, кто начинает выносить сор из избы и поливать друг друга грязью на глазах родных, близких, детей и совершенно незнакомых людей».
Дочь актеров Полина Куценко - начинающая актриса. Ее оба родителя - строгие. «Гоша постоянно на связи, контролирует Полину так, что нам и не снилось! Правда некоторые поступки дочери он наотрез отказывается понимать», — поделилась актриса.