Актер Гоша Куценко поддерживает свою бывшую жену Марию Порошину, родившую прошлой зимой пятого ребенка - сына. Куценко и Порошина расставились давным-давно. Мария после расставания выходила замуж за актера Илью Древнова, родила трех дочек.

Также и Куценко завел новую семью. Он женился на модели Ирине Скриниченко через 10 лет отношений. Супруги родили дочерей Женечку и Свету.

И все эти годы Куценко дружит с Марией Порошиной. Их дочери Полине сейчас 23 года. Кстати, Порошина и Куценко в ЗАГСе отношения не регистрировали.

Вскоре после слухов о разводе Марии с Древновым, появились слухи о ее беременности. Куценко сразу заявил, что будет заботиться о Маше и даже шутя предложил: «Хочешь я буду отцом твоего ребеночка? Опыт у нас есть! И он — прекрасен!» В январе актриса родила сына. Имя отца малыша не раскрывает до сих пор.

Мария Порошина опубликовала фото с отцом старшей дочери и подписала: «Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек». «Машуля, я твой раб!» - сразу ответил мужчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)27 Июл 2019 в 1:20 PDT

Пользователи сети восхищены, как достойно ведут себя после расставания Куценко и Порошина: «Как здорово что люди после развода могут оставаться людьми, друзьями! Это настоящий пример тем, кто начинает выносить сор из избы и поливать друг друга грязью на глазах родных, близких, детей и совершенно незнакомых людей».

Дочь актеров Полина Куценко - начинающая актриса. Ее оба родителя - строгие. «Гоша постоянно на связи, контролирует Полину так, что нам и не снилось! Правда некоторые поступки дочери он наотрез отказывается понимать», — поделилась актриса.