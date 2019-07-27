Певица Анита Цой рассказала поклонникам о травме, из-за которой ей пришлось покинуть фестиваль «Жара» на машине скорой помощи. «Море крови», - написала Цой в соцсети.

Анита Цой призналась, что с ней произошло нечто более серьёзное, чем простой ушиб, речь о котором шла изначально. По словам певицы, во время прохода по красной ковровой дорожке она зацепилась пальцем за лестницу и полностью вырвала ноготь на большом пальце ноги. «Вырвала с мясом ноготь. Море крови», - написала она.

Цой поблагодарила поклонников за беспокойство о её здоровье и поддержку. Певица отметила, что самое обидное в этой ситуации то, что травма случилась «на пустом месте».