Лолита Милявская пересчитала своих мужчин

Певица Лолита Милявская недавно рассталась с мужем Дмитрием Ивановым с которым они прожили девять лет. Спортсмен моложе Лолиты на 12 лет, он был ее пятым мужем. Певица, которая известна как "женщина без комплексов", дала откровенное интервью Насте Ивлеевой.

По признанию артистки, сейчас она наслаждается свободой после расставания с молодым мужем. Лолита поделилась о самом сокровенном в ее жизни. До 18 лет она не интересовалась сексом. Но в институте познакомилась со своим будущим мужем Александром Беляевым и все изменилось.

Милявская откровенно говорит, что некоторые мужчины годятся только для секса. "До 40 можно по пальцам половых партнеров пересчитать – все были мужьями. А после сорока пальцы рук кончились", — сказала Лолита о своем опыте.

По словам 55-летней артистки, в перерывах между замужествами она могла наслаждаться вниманием мужчин. Сейчас ее это не особо интересует. Она поделилась с Настей, что всего лишь несколько дней назад она после концерта могла провести ночь с "молодым красавцем". Но утром нужно было улетать, и перелет был длительным. Лолита отказала молодому мужчине.