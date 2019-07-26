Певицу Аниту Цой увезли с музыкального фестиваля в Баку на "скорой" с перевязанной ногой. О том, что 48-летнюю Цой экстренно госпитализировали в Баку, написали несколько СМИ.

Бунтарка в обстоятельствах

По данным РИА Новости, с Анитой все хорошо. Артистка на площадке ушибла палец на ноге. На фестивалях всегда дежурит бригада "скорой", артистка поехала в больницу осмотреть ушиб.

Газета.ру сообщает, что лежащую на полу певицу забрали на носилках из VIP-зоны фестиваля.

Сегодня утром Анита написала в Инстаграм, что накануне "была прекрасная вечеринка после первого концертного дня" фестиваля, и она зажигала с другими артистами до самого утра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy)26 Июл 2019 в 9:56 PDT

Перед фестивалем Анита Цой поделилась своими переживаниями, сетуя, что она начала поправляться.