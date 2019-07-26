Появились подробности, почему Аниту Цой увезли с фестиваля в Баку на "скорой" в больницу
26 июля 2019, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Певицу Аниту Цой увезли с музыкального фестиваля в Баку на "скорой" с перевязанной ногой. О том, что 48-летнюю Цой экстренно госпитализировали в Баку, написали несколько СМИ.
По данным РИА Новости, с Анитой все хорошо. Артистка на площадке ушибла палец на ноге. На фестивалях всегда дежурит бригада "скорой", артистка поехала в больницу осмотреть ушиб.
Газета.ру сообщает, что лежащую на полу певицу забрали на носилках из VIP-зоны фестиваля.
Сегодня утром Анита написала в Инстаграм, что накануне "была прекрасная вечеринка после первого концертного дня" фестиваля, и она зажигала с другими артистами до самого утра.
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Перед фестивалем Анита Цой поделилась своими переживаниями, сетуя, что она начала поправляться.