"Как Ленин в октябре" или зачем Гарик Харламов побрился наголо?

Ну что не сделаешь ради подписчиков? А ради шести миллионов? Гарик Бульдог-Харламов решил побиться налысо. Ну по крайней мере, такая фотография появилась на страницах его микроблога.

«6 миллионов подписчиков!!! Браво вам всем. В связи с этим я решил стать Хайзенбергом. Say my name! 6 миллионов это круто. Едем дальше. Ни шагу назад. Позади 5 миллионов, впереди 7!»,- подписал он свое фото в Instagram.

«Все равно меньше чем у Бузовой, а она наголо не брилась», «Аж интересно, какое будет перевоплощение на 7 миллионов...», «Вот сижу думаю: то ли на Траволту, то ли на Тараса Бульбу больше стал похож», «Лысину поддерживать до 7 миллионов будешь?», - спрашивали своего кумира те подписчики, которые поверили, что юморист действительно побрился.

Однако большинство пользователей Сети полагают, что на самом деле актер использовал фоторедактор, чтобы скорректировать свою внешность. Как он уже делал однажды, когда решил «состарить» себя. «Выйди в эфир, чтобы мы поверили, что ты на самом деле лысый», - попросили фолловеры, но пока ответа так и не дождались.