Блестящий наряд певицы Валерии привел в восторг поклонников

Поклонники знаменитой певицы Валерии пришли в восторг от фотографии артистки в блестящем наряде. Знаменитость вечером в четверг, 25 июля, решила поделиться со своими подписчиками кадром из-за кулис.

На фото Валерия позирует в серебряном мини-платье с поясом, легинсах с блестками и в черных босоножках. Этот наряд подчеркивает стройность и грациозность артистки. Образ певица дополнила сверкающим макияжем, высоким пучком и огромными серьгами-кольцами.

Многие заявили, что Валерия является настоящей артисткой, которая в жизни выглядит сдержанной и стильной, а на сцене превращается в звезду.