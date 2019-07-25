Актриса Елизавета Боярская рассказала о проблемах своего лица

Актриса Елизавета Боярская, на счету которой более 60 киноработ, рассказала своим поклонниками в социальных сетях, в каких сложных условиях ей приходится вести борьбу за сохранение своей природной красоты.

"У всех разная специфика профессии, моя подразумевает частое нанесение макияжа, а кроме того, на съемках или на сцене часто работаешь не в самых привычных условиях. Грязь, пыль, сажа, сено, болото, шинели, ржавчина, искусственная кровь, сильный мороз или жуткая жара", - пишет Боярская в социальной сети.

Актриса отметила, что часто после таких экзекуций лицу требуется серьезное восстановление, особенно для такой чувствительной кожи, как у нее, пишет News.ru.