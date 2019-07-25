Жених подарил Дженнифер Лопес роскошный подарок на 50-летие

В минувшую среду всемирно известной певице и актрисе Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. На юбилей знаменитость получила роскошный подарок от своего возлюбленного и жениха Алекса Родригеса.

Дженнифер отпраздновала день рождения с размахом – на ее празднике гуляли около 250 гостей. Они пели, танцевали и наслаждались жизнью. Завершилось мероприятие фейерверком.

Как сообщает "7 Дней", Родригес преподнес невесте красный кабриолет, который стоит не менее 140 тысяч долларов. Отмечается, что автомобиль был украшен гигантским золотым бантом и был доставлен в дом, где проходил праздник, еще до прихода гостей.