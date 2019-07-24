В Нидерландах умер актёр Рутгер Хауэр

В Нидерландах скончался 75-летний голливудский актёр Рутгер Хауэр. Об этом сообщил представитель артиста Стив Кенис. Известно, что перед смертью Хауэр был болен.

Артист умер в своём доме в пятницу, 19 июля, после непродолжительной болезни, передаёт СтарХит. Похороны знаменитости состоялись в среду, 24 июля. Поклонники творчества артиста выражают соболезнования родным и близким Хауэра.

Известность Хауэту принесла роль в фильме «Бегущий по лезвию». Также многим он запомнился участием в таких картинах, как «Достучаться до небес», «Зов предков», «Попутчик», «Ночные ястребы», и сериалам «Великий Мерлин» и «Десятое королевство».