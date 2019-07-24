В Сети опубликовали выступление Вакарчука перед российскими бизнесменами
24 июля 2019, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети появилось видео с выступления нынешнего украинского политика Святослава Вакарчука в составе группы «Океан Эльзы» на мероприятии, организованном российскими предпринимателями.
Вакарчук выступал в Монако перед бизнесменами из России в 2015 году, когда на востоке Украины шли активные боевые действия. Запись опубликовал юрист Андрей Портнов, передаёт «Российская газета». Портнов пообещал, что скоро раскроет подробности о выступлении Вакарчука и его коллектива.
Вакарчук, являющийся главой украинской политической партии «Голос», во время избирательной кампании не раз выступал с антироссийскими заявлениями.