В Сети опубликовали выступление Вакарчука перед российскими бизнесменами

В Сети появилось видео с выступления нынешнего украинского политика Святослава Вакарчука в составе группы «Океан Эльзы» на мероприятии, организованном российскими предпринимателями.

Вакарчук предположил, что Украина может сосуществовать с Россией

Вакарчук выступал в Монако перед бизнесменами из России в 2015 году, когда на востоке Украины шли активные боевые действия. Запись опубликовал юрист Андрей Портнов, передаёт «Российская газета». Портнов пообещал, что скоро раскроет подробности о выступлении Вакарчука и его коллектива.

Вакарчук, являющийся главой украинской политической партии «Голос», во время избирательной кампании не раз выступал с антироссийскими заявлениями.