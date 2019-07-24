В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа

В российском сегменте социальной сети Instagram опубликовали фотографии Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой без обработки специальными программами и применения фильтров.

Снимки появились на одной из фан-страниц дочери Аллы Борисовны и Максима Галкина Лизы: "Без фильтров! Самая лучшая...", - гласит подпись к серии фото Пугачевой, снятых, по всей видимости, с очень близкого расстояния.

В комментариях к посту пользователи с удовольствием обсуждают внешний вид Примадонны, по традиции расходясь во мнениях: кто-то хвалит певицу и "по-доброму завидует", а кто-то констатирует, что "возраст не скроешь".