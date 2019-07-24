Таисии Повалий оказались не рады на Украине

Народная артистка Украины Таисия Повалий последние пять лет живёт и работает в России. В честь своего юбилея певица решила приехать в Киев с концертом, но кажется, что ей там не очень рады.

В декабре этого года Повалий отметит юбилей – певице исполнится 55 лет. В честь этого события она решила посетить родину и дать концерт в Киеве, о чём и сообщила в соцсетях. Однако не все поклонники певицы с радостью восприняли эту новость.

«Какой концерт? Да ты из машины не сможешь выйти. Пой в своем Кремле!» - пригрозили артистке. Однако не все украинцы настроены так радикально. Многие с радостью ждут исполнительницу в столице Украины.