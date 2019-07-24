"Натуральная красавица", - в сети оценили фото Альбины Джанабаевой без макияжа
24 июля 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
Певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева впечатлила своих поклонников, опубликовав фото без грамма косметики. Супруга Валерия Меладзе относится к той категории артисток, кто не боится показать свое настоящее, живое лицо, без прикрас.
"Красавица, настоящая красавица"", "Для истинной красоты никакие фильтры не нужны!!! Альбина Вы супер!" - оценили певицу фолловеры.
Альбина убеждена, что на отдыхе коже необходим отдых. Свой отдых Джанабаева проводит вместе с сыновьями - Костей и Лукой. И находит время для себя. Не постоянно расслабляется на пляже, но и тренируется в зале.
Альбина опубликовала целую серию фото и видео из отпуска.
"Программа «В рабочий полдень» приветствует своих зрителей", - шутя подписала она фото на пляже.
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Она также рассказала и показала, как после уговоров старшего сына спрыгнула с высоты 10 метров.
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Ненакрашенная Альбина выглядит так молодо, что ей задали вопрос о возрасте.
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