"Натуральная красавица", - в сети оценили фото Альбины Джанабаевой без макияжа

Певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева впечатлила своих поклонников, опубликовав фото без грамма косметики. Супруга Валерия Меладзе относится к той категории артисток, кто не боится показать свое настоящее, живое лицо, без прикрас.

"Красавица, настоящая красавица"", "Для истинной красоты никакие фильтры не нужны!!! Альбина Вы супер!" - оценили певицу фолловеры.

Альбина убеждена, что на отдыхе коже необходим отдых. Свой отдых Джанабаева проводит вместе с сыновьями - Костей и Лукой. И находит время для себя. Не постоянно расслабляется на пляже, но и тренируется в зале.

Альбина опубликовала целую серию фото и видео из отпуска.

"Программа «В рабочий полдень» приветствует своих зрителей", - шутя подписала она фото на пляже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)17 Июл 2019 в 6:20 PDT

Она также рассказала и показала, как после уговоров старшего сына спрыгнула с высоты 10 метров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)18 Июл 2019 в 8:12 PDT

Ненакрашенная Альбина выглядит так молодо, что ей задали вопрос о возрасте.