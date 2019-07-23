Актеру, сыгравшему роль Гарри Поттера, исполняется 30 лет

Всемирно известный британский актер, звезда серии фильмов про Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф во вторник, 23 июля, празднует юбилей. Сегодня главному "волшебнику" планеты исполняется 30 лет.

Отметим, что Рэдклифф прославился в юном возрасте, когда сыграл в фильме "Гарри Поттер и Философский камень". После этого он появлялся в каждой экранизации книг о юном маге. Долгие годы Дэниела ассоциировали исключительно с этим персонажем, однако ему удалось вырваться из амплуа чародея.

Сейчас он успешно играет в театре и исполняет роли в кино, которые максимально далеки от образа волшебника.