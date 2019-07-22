"У меня все хорошо" - 50-летняя Юлия Бордовских рассказала о разводе и новой работе

На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале собралось много знаменитостей и появились новости о жизни звезд шоу-бизнеса. Прилетела в Юрмалу телеведущая, спортсменка и красавица 50-летняя Юлия Бордовских.

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Мама 20-летней дочери Маруси и 11-летнего сына Федора выглядит молодо и свежо. Оказывается, Бордовских недавно развелась с мужем. Мужем теледивы был бизнесмен, президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Они прожили в браке 12 лет. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения после развода.

Юлия теперь не телеведущая. Она живет в США, - сообщает "7 дней". "Я живу между Майами и Нью-Йорком. Летом живу в Юрмале и езжу в Москву и в Европу. В Майами мой сын Федор ходит в школу, а в Нью-Йорке дочь Маруся учится на фотографа", - рассказала она о личной жизни.

Юлия Бордовских работает в welness-индустрии. "Мы делаем продукты из суперфудов, это новое поколение витаминов", - поделилась она. По словам Юлии, ее знаменитые подружки уже принимают витамины, которые она привозит. А еще она доучивается на health-коуча. "Это человек, который указывает путь к здоровому образу жизни", - пояснила Бордовских. У нее все в жизни хорошо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Bordovskih (@bordeaux_yulia)16 Июл 2019 в 8:02 PDT

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