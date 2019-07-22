Принц Гарри и Меган Маркл могут серьезно поссориться

Источник, близкий к королевской семье, рассказал, что Меган Маркл и принц Гарри могут серьёзно поссориться. По его мнению, в королевской семье начались серьёзные разногласия во взглядах.

Согласно источнику, герцогиня придерживается современных методов в воспитании сына Арчи и намерена ограничить животный белок в питании ребенка. Меган Маркл намерена приучать малыша к вегетарианству. А королева Елизавета II против таких мер, считая, что ее правнук должен в детстве питаться полноценно, - передаёт издание "Express".

Инсайдер отметил, что принц Гарри навряд ли захочет расстраивать её Величество, поэтому, скорее всего, между супругами произойдёт конфликт.