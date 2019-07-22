Юрмала: Пугачева и Галкин приехали в гости к Вайкуле
22 июля 2019, 17:13 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]
Вчера, 21 июля, в Юрмале состоялось закрытие музыкального фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала». Главные гости в концертном зале «Дзинтари» были несомненно Алла Борисовна и Максим Галкин.
Примадонна предстала перед журналистами и гостями фестиваля в игриво-молодежном образе: короткие белые шорты, рубашка в крупную клетку и длинный пиджак-плащ. Образ дополняла спортивная обувь.
«Алла Борисовна, вы просто великолепны!»,- выкрикнул один из репортеров.
«А что мне остается делать?»,- ответила Пугачева.
Звездная пара с удовольствием позировала журналистам, а потом отправилась в VIP-ложу, чтобы посмотреть концерт.