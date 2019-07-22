Юрмала: Пугачева и Галкин приехали в гости к Вайкуле

Вчера, 21 июля, в Юрмале состоялось закрытие музыкального фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала». Главные гости в концертном зале «Дзинтари» были несомненно Алла Борисовна и Максим Галкин.









Примадонна предстала перед журналистами и гостями фестиваля в игриво-молодежном образе: короткие белые шорты, рубашка в крупную клетку и длинный пиджак-плащ. Образ дополняла спортивная обувь.









«Алла Борисовна, вы просто великолепны!»,- выкрикнул один из репортеров.

«А что мне остается делать?»,- ответила Пугачева.

Звездная пара с удовольствием позировала журналистам, а потом отправилась в VIP-ложу, чтобы посмотреть концерт.