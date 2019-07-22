«Лайма. Рандеву. Юрмала»: Максим Галкин бегло заговорил по-латышски

Закончился фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала». Отгремели аплодисменты, опустел концертный зал «Дзинтари». Чем запомнился фестиваль? Конечно, интересными моментами!

На заключительный концерт «Лайма. Рандеву. Юрмала» съехались звезды российского шоу-бизнеса. Правда, в этом году их было гораздо меньше, чем в прошлом. Видимо, есть дела более важные, чем фестиваль в Юрмале. Но это совсем не означает, что зал был пустой. Совсем наоборот – яблоку некуда было упасть!









Одним из интересных моментов стала беседа Максима Галкина с Лаймой Вайкуле …. По-латышски.

Звездная чета Пугачева-Галкин прибыли на концерт, чтобы поддержать свою подругу Лайму Вайкуле. Расположилось звездное семейство в VIP зоне, на балконе. Как водится, в конце праздничного концерта юморист Максим Галкин преподнес Лайме цветы и поговорил с ней по-латышски, а потом «ретировался» к своей любимой супруге на балкон!









«Добрый вечер, дорогие друзья! Я говорю по-латышски. Очень рад, что вы приехали в Юрмалу, чтобы встретить меня. Я уверен, что у нас будет конструктивный диалог»,- бегло заговорил на государственном языке Латвии артист.

Попрощался Максим Галкин тоже на латышском. Конечно, зал разразился аплодисментами, а Алла Борисовна довольная помахала зрителям из зала.









Было весело!

Напомним, фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» - светское мероприятие. Некоторые российские звезды приезжают просто «потусить» и раздать автографы. В этот раз большим успехом пользовался актер Игорь Верник, к которому молодые девушки «слетались», как «пчелки на мед». Г-н Верник был доволен и никому не отказывал.









Просочилась информация, что Лайма Вайкуле собирается провести свой фестиваль в славном городе Одесса.

В добрый путь, Лайма!