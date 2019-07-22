Поклонники гадают, почему певица Глюкоза больше не носит обручальное кольцо

Поклонники гадают, почему певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, перестала носить обручальное кольцо. Многие заметили, что на последних снимках она позирует без украшения.

Внимательные пользователи сети обратили внимание на то, что Наталья не носит кольцо, которое подарил ей 13 лет назад супруг. Как отмечает "СтарХит", еще в мае текущего года в ходе семейного отдыха в Испании Глюкоза не снимала украшение. Поклонники артистки беспокоятся, не поссорилась ли она с мужем.

Напомним, Наталья замужем за бизнесменом Александром Чистяковым с 2006 году. У них две дочери – 12-летняя Лидия и 8-летняя Вера.