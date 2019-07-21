Оксана Федорова показала образ в свадебном платье

Телеведущая и "Мисс Вселенная" Оксана Фёдорова продолжает отдыхать на черноморском побережье города Сочи. В ходе отпуская знаменитость решила поделиться с поклонниками яркой фотографией в свадебном платье.

Оксана Фёдорова старается не только наслаждаться солнечными деньками, но и успевает позировать на фоне Чёрного моря в различных нарядах. В этот раз на телеведущей надето длинное белое платье с лентами, а на голове образ дополняет венок из искусственных цветов с вуалью.

"Лето в самом разгаре, а это значит, мы можем наслаждаться солнцем, морским бризом, свежей зеленью, ягодами и, конечно, красивыми кадрами", - подписала фотографию знаменитость.

Поклонников покорил образ "звезды" и они осыпали её множеством комплиментов: "принцесса", "шикарный вид, красавица, так держать", "красивая".

Некоторые правда посчитали образ "вульгарным" из-за отсутствия бюстгальтера.