Вторая жена Задорнова рассказала историю о начале романа с артистом

Вторая супруга известного российского юмориста Михаила Задорнова Елена Бомбина поделилась историей начала своего романа с артистом. Отмечается, что Задорнов тогда был женат.

Женщина рассказала, что она попала на концерт юмориста, а после выступления её пригласили за кулисы, где ей удалось поговорить с Михаилом Задорновым. Она говорила, что коллекционирует его истории, но он не поверил. Однако на следующий день Елена принесла портфель с его рассказами, - передаёт портал "Дни.ру".

Тогда Михаил Задорном написал женщине перечень книг, которые ей стоит прочитать, а после этого общение между ними стало ближе. По её слова, сатирик признался супруге о новом романе после рождения ребёнка.

По словам женщины, он был очень рад рождению дочери и постоянно следил за каждым её движением.

Юморист не говорил об Елене даже своим близким друзьям. После разговора с первой супругой , Михаил Задорнов остался с ней хорошими друзьями.