В сети обсуждают, как похудела и похорошела Лариса Гузеева

В сети обсуждают, как похудела и похорошела за отпуск актриса и ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева. Одна из самых красивых актрис не так давно кардинально изменила цвет волос. Гузеева перекрасилась в блондинку и призвала своих поклонников не обсуждать эту тему, так как ей самой преображение понравилось.

Лариса опубликовала новое фото, судя по которому, с ней еще поработали стилисты. Гузеева укоротила длину волос и сделала цвет еще ярче. Теперь нет желтоватого оттенка. С такой стрижкой актриса выглядит моложе.

С лишним весом Гузеева борется постоянно. Сейчас результат этот борьбы очевиден. Поклонники рассмотрели своего кумира с ног до головы, заметили, какая у телеведущей красивая и изящная щиколотка, и заключили, что Лариса Гузеева великолепная и обворожительная.