Леонид Агутин выложил в сеть фото со своего веселого дня рождения
21 июля 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкант Леонид Агутин выложил в сеть фото со своего веселого дня рождения. 51 год Агутину исполнился 16 июля, фото с друзьями на его праздники появились через несколько дней.
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"Так редки и долгожданны эти вечера...", - поделился Агутин. Поздравить артиста пришли его друзьям и коллеги. Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум обычно шумно и задорно отмечают свои дни рождения.
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С такими гостями не соскучишься. Среди гостей Агутина были: шоумен Александр Ревва, певец Владимир Пресняков, шоумен Николай Фоменко, звезда шансона Любовь Успенская.
"Очень благодарен своим друзьям и близким, которые откликнулись на приглашение и пришли разделить со мной этот праздник", - написал после вечеринки Агутин.