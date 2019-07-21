Музыкант Леонид Агутин выложил в сеть фото со своего веселого дня рождения. 51 год Агутину исполнился 16 июля, фото с друзьями на его праздники появились через несколько дней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)20 Июл 2019 в 7:34 PDT

"Так редки и долгожданны эти вечера...", - поделился Агутин. Поздравить артиста пришли его друзьям и коллеги. Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум обычно шумно и задорно отмечают свои дни рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)20 Июл 2019 в 7:36 PDT

С такими гостями не соскучишься. Среди гостей Агутина были: шоумен Александр Ревва, певец Владимир Пресняков, шоумен Николай Фоменко, звезда шансона Любовь Успенская.

"Очень благодарен своим друзьям и близким, которые откликнулись на приглашение и пришли разделить со мной этот праздник", - написал после вечеринки Агутин.