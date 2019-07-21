«Лайма. Рандеву»: гости съезжались в Юрмалу

На финишной прямой фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала». Напомним, в концертном зале «Дзинтари» уже пятый год проходит музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. Более 50 артистов из 15 стран.









Приятно, несомненно приятно видеть на фестивале молодых, дерзких и талантливых. На сей раз много исполнителей прибыло из Украины. Аж глаза разбегались! Все такие «блескучие»-блестящие. Что тут поделаешь? Молодость!









Среди гостей фестиваля Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Стас Михайлов, Лолита, Любовь Успенская, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Алена Свиридова.

Это те, кто из России. Те, которые выступят в концертном зале «Дзинтари».

Если честно, то зрители, конечно, хотят видеть золотой состав российской поп-музыки. Желательно на сцене. Увы, не все смогли присутствовать на сцене рядом с Лаймой, а смотрели выступления из зала.









Мною обожаемый Боря Моисеев каждый год приезжает в Юрмалу отдохнуть. Его часто можно увидеть гуляющим по берегу моря. Конечно, его узнают. Ему приятно. Он не отказывается сфотографироваться. Всегда доброжелателен. Мне удалось спросить Бориса, а собирается ли он когда-нибудь выступить в концертном зале «Дзинтари»? Моисеев улыбнулся и ответил, что пока он ничего не планирует. А дальше, как Бог даст. Счастья, здоровья, Вам!









Не скрою, но очень приятно было видеть «московского стилягу» Валерия Сюткина. Напомним, что для Валерия Латвия – второй родной дом. Он частый гость в Юрмале. А как иначе? Женат российский Валерий на латышской девушке. Как рассказал певец латвийским СМИ, что «он латыш по жене и считает Латвию своей второй родиной». Кстати, совсем скоро латвийцы и гости Юрмалы смогут насладиться концертом Валерия Сюткина.









А Лайма Вайкуле продолжает трудиться не покладая рук! Трудится и мечтает о еврофинансировании для своего фестиваля. Без этого никак! Фестиваль очень масштабный. И хотя, артисты выступают бесплатно, но прилет, отлет, проживание и прочие радости, конечно, требуют денег.









Как утверждает сама Лайма Вайкуле: «За дружбу надо платить. В прошлом году я приплатила 200 тысяч своих».

Да уж, и такое бывает! Главное, чтобы понравилось зрителям.

Продолжение следует…

