Лера Кудрявцева призналась, что боится за жизнь дочки

Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что после рождения дочери очень переживает за малышку. 47-летняя телеведущая недавно снова стала мамой. Своими волнениями она решила поделиться в Сети.

Звезда рассказала, что часто паникует и сильно переживает за жизнь и здоровье своей дочери. «Мамули, скажите, как избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся», - написала она в Instagram.

Подписчицы посоветовали звезде сходить к психологу. Они отметили, что такое отношение к поздним детям – не новость, поскольку родители подходят к воспитанию ребёнка со всей ответственностью и набранным опытом.