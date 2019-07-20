Седокова поздравила с днем рождения дочку Монику

Анна Седокова отметила день рождения своей дочери Моники. На страничке певицы в социальной сети Instagram появился пост, в котором она опубликовала свое фото и поздравления ребенку.

Несмотря на то, что сейчас Моника живет в США с отцом, девочка чувствует безграничную любовь со стороны мамы. Анна провела с дочерью весь этот праздничный день, а вечером улетела на гастроли.

"Я готова преодолевать тысячи километров и спать много ночей сидя в самолете только для того, чтобы увидеть твою улыбку!", - написала Седокова, отметив, что ради своей дочки готова и не только на это.

"Жизнь иногда подкидывает нам черных кошек, но мы их приручим, накормим, согреем и будем счастливо жить все вместе! С днем рождения наша любимая МОНА", - закончила поздравление поп-артистка.



