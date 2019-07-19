В Сети подозревают, что Леди Гага беременна

Недавно в Сети появились фотографии, на которых американская певица Леди Гага появилась в обтягивающем чёрном кожаном платье. Но общественность больше заинтересовал не наряд, а изменившаяся фигура певицы.

"ГагаГрам" решает не только проблемы Ирины Шейк, но и россиян

На снимках отчётливо видно, что звезда заметно округлилась в районе живота, передаёт РЕН ТВ. В Сети тут же предположили, что Леди Гага забеременела, причём от Бредли Купера, который недавно расстался с супермоделью Ириной Шейк.

Многие подозревают, что роман между певицей и актёром начался во время съёмок фильма «Звезда родилась». Как стало недавно известно, после расставания Шейк и Купера Леди Гага переехала в дом голливудского актёра и даже затеяла там ремонт.