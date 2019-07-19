"Реакция ожидаема", - Дана Борисова высказалась по поводу критики в ее адрес из-за приезда в Киев

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на нелестные посты пользователей Instagram к опубликованному ей фото с майдана Незалежности в Киеве. Борисова опубликовала фото на киевской площади и вспомнила, как когда-то недолго жила и работала в этом прекрасном городе.

Особенно с критикой на нее набросились представители антироссийских настроений на Украине.

На возмущение хейтеров Дана Борисова ответила в интервью RT: "Реакция ожидаема... К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей. В этот раз я поехала на съёмки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)15 Июл 2019 в 6:57 PDT