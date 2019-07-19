"Реакция ожидаема", - Дана Борисова высказалась по поводу критики в ее адрес из-за приезда в Киев
19 июля 2019, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на нелестные посты пользователей Instagram к опубликованному ей фото с майдана Незалежности в Киеве. Борисова опубликовала фото на киевской площади и вспомнила, как когда-то недолго жила и работала в этом прекрасном городе.
Особенно с критикой на нее набросились представители антироссийских настроений на Украине.
На возмущение хейтеров Дана Борисова ответила в интервью RT: "Реакция ожидаема... К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей. В этот раз я поехала на съёмки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила".
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