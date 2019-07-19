Маленькая дочь Аллы Пугачевой Лиза похвалилась, как ей удалось похудеть

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза заметно похудела и рассмешила пользователей сети рассказом, как ей удалось избавиться от 11 калорий. Пугачева и Галкин сейчас отдыхают в Юрмале. Семейство живет в шикарном доме, в котором есть спортивный зал.

Лиза уже освоила тренажеры. Малышка рассказала, что во время занятий на "классном" тренажере она сожгла 11 калорий и так похудела, что майка стала ей велика. Видеозапись, как Лиза рассказывает о занятии на тренажере и сожженных калориях, выложил в Инстаграм ее папа Максим Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)19 Июл 2019 в 1:07 PDT

Супруг Пугачевой с огромным удовольствием занимается со своими детьми-близнецами и делится видео в соцсети. У Лизы появились своим поклонники, которые ждут от Максима новых видео.

Тем, как Лиза похудела, восторгаются: "Какая умная девочка", "Смотрю видео и непроизвольно втягиваю живот!)) пока безуспешно!))", она сама 11 калории", "Ой, стройняшка то какая стала" (орфография и пунктуация сохранены).