48-летняя модель Клаудия Шиффер показала идеальную фигуру в бикини

48-летняя супермодель Клаудиа Шиффер продемонстрировала идеальную фигуру в эффектном купальнике. В настоящий момент знаменитость отдыхает на яхте, на днях она совершила путешествие вокруг острова Эльба.

Папарацци смогли сделать несколько кадров, на которых Клаудиа наслаждается видами. Шиффер выбрала для отдыха купальник с леопардовым принтом, который подчеркнул подтянутые ноги и руки модели, а также ее плоский пресс.

Внешний вид знаменитости привел в восторг ее поклонников. Многие заметили, что женщина выглядит очень молодо, передает "СтарХит".

Известно, что фигура Клаудии Шиффер остается прекрасной благодаря спорту. Она занимается йогой, пилатесом и теннисом. Кроме того, она старается мало есть и употребляет вредные продукты только раз в неделю.