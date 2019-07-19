48-летняя модель Клаудия Шиффер показала идеальную фигуру в бикини
19 июля 2019, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
48-летняя супермодель Клаудиа Шиффер продемонстрировала идеальную фигуру в эффектном купальнике. В настоящий момент знаменитость отдыхает на яхте, на днях она совершила путешествие вокруг острова Эльба.
Папарацци смогли сделать несколько кадров, на которых Клаудиа наслаждается видами. Шиффер выбрала для отдыха купальник с леопардовым принтом, который подчеркнул подтянутые ноги и руки модели, а также ее плоский пресс.
Внешний вид знаменитости привел в восторг ее поклонников. Многие заметили, что женщина выглядит очень молодо, передает "СтарХит".
Известно, что фигура Клаудии Шиффер остается прекрасной благодаря спорту. Она занимается йогой, пилатесом и теннисом. Кроме того, она старается мало есть и употребляет вредные продукты только раз в неделю.