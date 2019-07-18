Актриса Марина Александрова показала, какая у нее ласковая дочка

Актриса театра и кино Марина Александрова долговое время скрывала своих детей - старшго сына Андрея и дочь Катеньку. Дочке Александровой и режиссера Андрея Болтенко сейчас три года. Впервые актриса показала Катю. Поклонники актрисы заметили, какая нежная и ласковая у Марины дочка.

Сын Александровой - школьник. Сейчас они всей семьей отдыхают на каникулах. "Какие детские игры ваши любимые? Во что играете на каникулах? Я с детства люблю «Вышибало», «Казаки-разбойники», а сейчас с детьми любим играть в «карточки на лоб»( наше семейное название), отгадываем героев мультфильмов, исторических личностей и разных знакомых людей)))", - рассказала Марина Александрова.