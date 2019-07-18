//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Актриса Мария Порошина опубликовала фото в бикини после рождения пятого ребенка

18 июля 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Мария Порошина опубликовала фото в бикини после рождения пятого ребенка
Gennadii Sergeev, globallookpress.com

Актриса, родившая пятерых детей, Мария Порошина опубликовала фото в бикини.  45-летняя Порошина родила пятого ребенка - единственного сына - 11 января, быстро пришла в форму после родов и выглядит, как заметили поклонники артистки, замечательно.

Актриса и многодетная мама Мария Порошина показала фото в нарядном платье с глубоким декольте

Актриса и многодетная мама Мария Порошина показала фото в нарядном платье с глубоким декольте

Сейчас "шикарная женщина" вместе с детьми проводит время на море.  Мария выложила в Инстаграм фото с дочкой. 9-летняя Аграфена немного прикрывает маму, но заметно, что Порошина сейчас само совершенство.

В комментариях актрису спрашивают, как она "сохраняет такую потрясающую фигуру?" Мария Порошина почти сразу после рождения сына Андрея вышла на работу. 

Отец ее старшей дочери Полины - актер Гоша Куценко. Трех дочек Мария родила в браке с коллегой Ильей Древновым. С ним она развелась перед рождением сына. И продолжает скрывать имя отца пятого ребенка.

Однажды разведенная Порошина сетовала, что страдает от одиночества.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Мария Порошина (@mashaaporoshina)18 Июл 2019 в 12:14 PDT

И недавно тоже призналась, что нуждается в мужской поддержке. "Я — семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка, надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным. Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет", - написала Мария Порошина в сети.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

Аналитик рассказал, с чего начнется возвращение Донецка и Луганска на Украину

Аналитик рассказал, с чего начнется возвращение Донецка и Луганска на Украину

Территории, контролируемые властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, будут возвращаться в состав украинского государства постепенно. Такое заявление сделал Вадим Карасев, киевский политический эксперт.

//В мире

Политтехнолог огласил данные о «катастрофическом» вымирании населения Украины

Политтехнолог огласил данные о «катастрофическом» вымирании населения Украины

Население Украины в настоящий момент вымирает «катастрофическими темпами». С таким заявлением на состоявшейся некоторое время назад пресс-конференции выступил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

//Политика

Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства

Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, сообщил офис главы государства.

//В мире

Мэй посвятила последню речь спору с Путиным

Мэй посвятила последню речь спору с Путиным

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй свою последнюю речь на посту главы правительства решила посвятить президенту РФ Владимиру Путина, а точнее его высказыванию. Политик не согласна, что либеральная идея изжила себя.

//В мире

В МИД Германии признали важность диалога с Москвой

В МИД Германии признали важность диалога с Москвой

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выразил мнение, что длительного мира Европа может добиться только в том случае, если пойдёт на сотрудничество с Москвой.

//Новости СМИ2

//Общество

Герой Советского Союза Владимир Кондауров: Катапультироваться и бросить самолет не мог

Герой Советского Союза Владимир Кондауров: Катапультироваться и бросить самолет не мог

Заслуженный летчик-испытатель СССР Владимир Николаевич Кондауров на пути к профессии не останавливался ни перед чем. Любой запрет он расценивал как незначительное препятствие на пути, настаивал на своем. Летчик – не профессия, а призвание. Кондауров своим примером это доказал.

//Общество

Укладка рельсов на Крымском мосту завершена

Укладка рельсов на Крымском мосту завершена

Все рельсы уложены на Крымском мосту, две бригады - со стороны Крыма и Краснодарского края - сомкнули финальные звенья под сводом арки, сообщил информационный центр проекта в четверг.

//Шоу-бизнес

Актриса Мария Порошина опубликовала фото в бикини после рождения пятого ребенка

Актриса Мария Порошина опубликовала фото в бикини после рождения пятого ребенка

Актриса, родившая пятерых детей, Мария Порошина опубликовала фото в бикини. Дочь Аграфена немного прикрывает маму, но заметно, Порошина - само совершенство. Как она "сохраняет такую потрясающую фигуру?"

//Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая рассказала о борьбе с "испанским вирусом"

Алена Хмельницкая рассказала о борьбе с "испанским вирусом"

Известная российская актриса Алёна Хмельницкая поделилась подробностями своего визита к врачу. Знаменитость описала, что представляет собой "испанский вирус" и даже показала рентгеновский снимок.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

"Россия не признает двойного гражданства", - напомнили в Кремле в связи с идеей Зеленского предоставлять гражданство Украины

"Россия не признает двойного гражданства", - напомнили в Кремле в связи с идеей Зеленского предоставлять гражданство Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского предоставлять гражданство Украины в качестве второго для этнических украинцев.

//Шоу-бизнес

Алла Пугачева прикупила квартиру в Юрмале

Алла Пугачева прикупила квартиру в Юрмале

Нет секрета, что легенда российской эстрады Алла Пугачева очень жалует Юрмалу. Как и все предыдущие годы, Алла Борисовна с семьей проведут летом на рижском взморье.

//В мире

Эксперт из Киева придумал способ разрешения конфликта между Украиной и Россией

Эксперт из Киева придумал способ разрешения конфликта между Украиной и Россией

Киевский политолог Михаил Погребинский рассказал, какие действия нужно предпринять властям Украины и России, чтобы разрешить конфликт между странами. По данному вопросу эксперт высказался в ходе интервью.

//Происшествия

Женщина утопила автомобиль в реке, выезжая с автомойки

Женщина утопила автомобиль в реке, выезжая с автомойки

В американском городе Хакенсак, штат Нью-Джерси, женщина по имени Эвелин Асперилл утопила иномарку в реке, выезжая с территории автоцентра, где она мыла автомобиль. Отмечается, что машина восстановлению не подлежит.

//Политика

В Кремле оценили шаги Зеленского по упрощению выдачи паспортов

В Кремле оценили шаги Зеленского по упрощению выдачи паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма упрощенного предоставления гражданства Украины.

//Спорт

Валерий Кечинов: Чтобы заиграть в российских топ-клубах, Джано надо прибавить в физике

Валерий Кечинов: Чтобы заиграть в российских топ-клубах, Джано надо прибавить в физике

Джано Ананидзе, возвращенный тренером Олегом Кононовым, первый матч в чемпионате (против «Сочи» - 1:0) сыграл неудачно и был заменен. "АН" спросили бывшего спартаковца Валерия Кечинова, тренировавшего этого футболиста, что мешает Джано проявить свой недюжинный талант

//В мире

Зеленский надеется избавить пенсионеров от оплаты ЖКХ

Зеленский надеется избавить пенсионеров от оплаты ЖКХ

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен найти и внедрить такую экономическую модель, при которой люди старше 70 лет смогут не оплачивать счета за ЖКХ.

//В мире

Военные Ирана задержали иностранный танкер за контрабанду нефти

Военные Ирана задержали иностранный танкер за контрабанду нефти

В Иране патруль Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе иностранный танкер по подозрению в контрабанде нефти. Отмечается, что это произошло в четверг, 18 июля, к югу от острова Ларек в Ормузском проливе.

//Здоровье

В Минздраве объяснили, почему пальмовое масло принято считать вредным

В Минздраве объяснили, почему пальмовое масло принято считать вредным

В Минздраве рассказали, что пальмовое масло не такое вредное для здоровья, как привыкли считать. По словам диетолога Виктора Тутельяна, продукт могут испортить неправильная очистка и транспортировка.

//Экономика

Правительство выделило Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья

Правительство выделило Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что правительство намерено выделить Иркутской области, пострадавшей от паводка, до 14.1 млрд рублей на строительство жилья.

//Общество

В Кремле оценивают не оппозиционность, а профессионализм губернаторов

В Кремле оценивают не оппозиционность, а профессионализм губернаторов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко был избран от оппозиционной партии КПРФ вопреки планам Кремля. Как работается народному избраннику, который пришёл во власть на волне протеста?

//Политика

В МВД объяснили, кого можно наказывать за "неуважение к власти"

В МВД объяснили, кого можно наказывать за "неуважение к власти"

В Министерстве внутренних дел разработали методичку, в которой подробно описывается, кого могут наказывать полицейские за "неуважение к власти". Методические рекомендации направлены всем сотрудникам.

//Общество

Власти столицы подали многомиллионный иск против скульптора Зураба Церетели

Власти столицы подали многомиллионный иск против скульптора Зураба Церетели

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск от столичных властей к известному скульптору и народному художнику РФ Зурабу Церетели. Департамент городского имущества требует от скульптора многомилионную сумму.

//Здоровье

Ученые выяснили, как сауна воздействует на организм

Ученые выяснили, как сауна воздействует на организм

Группа ученых из Университета Галле-Виттенбург совместно со специалистами из Берлинского медицинского центра в ходе своих исследований проанализировали влияние сауны на организм человека.

//Общество

На ремонт Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи запланировали потратить 650 млн руб.

На ремонт Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи запланировали потратить 650 млн руб.

Аукцион о проведении ремонтно-реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи объявлен Комитетом конкурентной политики РК

//Политика

В Кремле сообщили, когда Путин и Зеленский могут встретиться

В Кремле сообщили, когда Путин и Зеленский могут встретиться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможной встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, она может состояться, но не в ближайшее время.

//Наука

Собрать кубик Рубика за 1 секунду, оказывается, возможно

Собрать кубик Рубика за 1 секунду, оказывается, возможно

В Калифорнийском университете учёные создали уникальный искусственный интеллект, который применяет совершенно новые логические методы по сравнению с человеком. Рассуждения начинаются от обратного.

//Шоу-бизнес

"ГагаГрам" решает не только проблемы Ирины Шейк, но и россиян

"ГагаГрам" решает не только проблемы Ирины Шейк, но и россиян

В комментариях под постом американской певицы Леди Гаги жители Екатеринбурга сумели найти депутата Госдумы и попросили его помочь решить проблему с ЖК. Дмитрий Ионин пообещал заняться проблемой горожан.

//Новости партнеров

//В мире

Лидер украинских радикалов призвал «бить по зубам» в Донбассе и готовить «хорватский сценарий»

Лидер украинских радикалов призвал «бить по зубам» в Донбассе и готовить «хорватский сценарий»

Украина сможет вернуть территории, занимаемые непризнанными ДНР и ЛНР, только военным путем. Такое мнение высказал в Facebook Богдан Червак, председатель ОУН (запрещенная в России организация).

//Общество

Учёные предупреждают об изменении климата в Москве

Учёные предупреждают об изменении климата в Москве

В настоящее время на Москву обрушился обильный циклон. Столицу заливает как никогда. Особо пострадала восточная часть Москвы и Подмосковья. Здесь выпала третья часть месячной нормы осадков. С неба вылилось более 20 мм влаги. Самый пик дождей придётся на четверг.

//Культура

Валерий Афанасьев опроверг свою госпитализацию

Валерий Афанасьев опроверг свою госпитализацию

Известный российский актер Валерий Афанасьев опроверг новости о своей госпитализации. Артист заверил журналистов, что, вопреки слухам, чувствует себя удовлетворительно и находится дома.

//Шоу-бизнес

Меган Маркл ожидает нервный срыв, считает эксперт

Меган Маркл ожидает нервный срыв, считает эксперт

Королевский обозреватель Виктория Арбитер уверена, что уровень негатива, исходящий от критиков в адрес герцогини Сассекской достиг максимума. По её словам, Меган Маркл находится на грани нервного срыва.

//Общество

Звезда сборной Латвии Родриго Аболс: Думаю, что смогу завоевать кубок Стенли!

Звезда сборной Латвии Родриго Аболс: Думаю, что смогу завоевать кубок Стенли!

Родриго Аболс – нападающий сборной Латвии по хоккею. Сын известного тренера Артиса Аболса. Родриго блестяще провел сезон в Высшей лиге Швеции, где играл за «Эребру», а недавно подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз». Наше интервью с хоккеистом состоялось накануне его отъезда в США. Специально для «Аргументы Недели».

//Общество

В Москве социальные службы выясняют, насколько хорошо однополая пара воспитывает приемных детей

В Москве социальные службы выясняют, насколько хорошо однополая пара воспитывает приемных детей

В Москве проводятся проверки по факту усыновления двух мальчиков однополой парой. Двое мужчин усыновили детей в 2010 году. По словам сотрудников службы опеки, воспитывать ребят помогали няня и бабушка.

//Новости СМИ2

//Авиа, ж/д транспорт

Когда 70 российских самолётов МС-21 пополнят авиационный парк страны?

Когда 70 российских самолётов МС-21 пополнят авиационный парк страны?

Корпорация «Иркут» – один из флагманов авиастроительной отрасли. После всего негатива по «Суперджету» была надежда на самолёты МС-21, к которому «Иркут» имеет непосредственное отношение. Но международные экономические санкции смешали планы.

//Шоу-бизнес

"Докатался мой муж": Иосифа Пригожина лишили водительских прав

"Докатался мой муж": Иосифа Пригожина лишили водительских прав

Известная российская певица Валерия сообщила поклонникам, что её супруга и продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав. Сам Пригожин даже не против. По его словам, у него будет самый уникальный водитель.

//Шоу-бизнес

Тодоренко призналась, сколько раз их брак с Топаловым был на грани краха

Тодоренко призналась, сколько раз их брак с Топаловым был на грани краха

Регина Тодоренко призналась, что за последние полгода несколько раз была готова развестись со своим супругом певцом Владом Топаловым. При этом сам музыкант пока не может ответить насколько крепким является его брак с телеведущей.

//Происшествия

В Кузбассе после гибели горняка остановлена работа шахты

В Кузбассе после гибели горняка остановлена работа шахты

Проходка горной выработки на участке шахты "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, где из-за обрушения породы погиб человек, приостановлена. Всего в момент обрушения в шахте находились 66 человек.

//В мире

«Единственный и правильный способ» вернуть ДНР и ЛНР обозначили на Украине

«Единственный и правильный способ» вернуть ДНР и ЛНР обозначили на Украине

Украинский политический эксперт Руслан Бортник рассказал, как должны действовать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

//Общество

Спалили мопед из-за собаки. В Питере местные жители наказали живодёра

Спалили мопед из-за собаки. В Питере местные жители наказали живодёра

36-летний житель Санкт-Петербурга привязав свою собаку к мопеду. Собака бежала за хозяином, но когда лапы стёрлись в кровь, просто упала и начала выть. Однако хозяин даже не заметил этого, а продолжал ехать

//Новости МирТесен

//Политика

Российский эксперт выявил «шикарнейший козырь» Москвы в отношениях с Украиной

Российский эксперт выявил «шикарнейший козырь» Москвы в отношениях с Украиной

Ущемление по языковому принципу на Украине является «шикарнейшим козырем» Российской Федерации в отношениях с Киевом. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал отечественный эксперт Богдан Безпалько.

//Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова покорила поклонников стройными ногами в слитном купальнике

Дочь Дмитрия Маликова покорила поклонников стройными ногами в слитном купальнике

19-летняя дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стеша поделилась с подписчиками фотографиями с солнечного курорта Франции. Молодая девушка позирует в совместном чёрном купальнике с глубоким вырезом на белоснежном побережье Прованса на фоне бушующих волн.

//Происшествия

Пьяный москвич избил прибывшую на вызов женщину-фельдшера

Пьяный москвич избил прибывшую на вызов женщину-фельдшера

В Москве в воскресенье, 14 июля, пьяный мужчина напал на женщину-фельдшера, которая прибыла к нему на вызов. Женщина получила травмы, после чего её госпитализировали.

//В мире

В Китае дед случайно убил внука спиртным, неудачно пошутив

В Китае дед случайно убил внука спиртным, неудачно пошутив

В Пекине мужчина на семейном торжестве угостил своего новорожденного внука алкоголем. К сожалению, показавшаяся сперва безобидной шутка закончилась для малыша летальным исходом.

//Происшествия

В Краснодаре у мужчины во рту взорвалось устройство для курения

В Краснодаре у мужчины во рту взорвалось устройство для курения

В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что в местной больнице врачи спасли мужчине жизнь после того, как у него во рту взорвалось электронное устройство для курения. Отмечается, что у пострадавшего зафиксирована серьёзная травма.

//Общество

Наталья и Иван Стришние тоже под следствием по следам Цапков

Наталья и Иван Стришние тоже под следствием по следам Цапков

Об этом 16 июля в Москве на пресс-конференции в информационном агентстве «Росбалт» заявили адвокаты и потерпевшие от криминального беспредела в станице Кущевской, пик которого пришелся на массовое убийство в 2010 году двенадцати человек.

//Здоровье

Кому дожди могут пойти на пользу, рассказали московские специалисты

Кому дожди могут пойти на пользу, рассказали московские специалисты

Несмотря на бытующее мнение, дождливая погода не является причиной ухудшения самочувствия, рассказали столичные синоптики. Специалисты объяснили, какое именно воздействие дожди оказывают на здоровье людей.

//Непознанное

Пророчество генерала-масона из США о причине Третьей мировой выложили в сеть

Пророчество генерала-масона из США о причине Третьей мировой выложили в сеть

В интернете опубликовали пророчество, касающееся Третьей мировой войны, которое сделал американец Альберт Пайк. Живший в XIX столетии Пайк являлся видным масоном и генералом армии Конфедерации.

//Общество

Россияне не уверены, что для высокой зарплаты нужно образование

Россияне не уверены, что для высокой зарплаты нужно образование

Большинство россиян не считают образование важным фактором для поиска хорошей и высокооплачиваемой работы. Отмечается, что респонденты не уверены, что диплом - гарант материального благополучия в будущем.

//В мире

Нагая туристка нырнула в воду с 45-метрового моста в Португалии

Нагая туристка нырнула в воду с 45-метрового моста в Португалии

Нетрезвая молодая женщина разделась и прыгнула с 45-метрового моста Dom Luis I Bridge, соединяющего португальский город Порту и Вила-Нова-ди-Гая. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

//В мире

Помощник Зеленского заявил, что они мечтают об "Оскаре" и "большом кино"

Помощник Зеленского заявил, что они мечтают об "Оскаре" и "большом кино"

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что после ухода с должности, Владимир Зеленский сможет остаться хорошим продюсером и "создавать большое кино". По его словам, они не против вдвоём получить "Оскар".

//В мире

Политолог озвучил выгоду Соединенных Штатов от продолжения конфликта в Донбассе

Политолог озвучил выгоду Соединенных Штатов от продолжения конфликта в Донбассе

Соединенные Штаты заинтересованы в продолжении вооруженного конфликта на территории Донбасса. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предсказан военный ответ России в случае бомбардировки Украиной Крымского моста
2

Предсказание Нострадамуса о «большой войне» в 2019-м «расшифровали» в интернете
3

Лобода объявила в розыск танцора из Нижнего Новгорода
4

В Росгвардии объяснили отказ бойцов представляться
5

Врач-гинеколог в своем аккаунте в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время операции

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры