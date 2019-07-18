Актриса Мария Порошина опубликовала фото в бикини после рождения пятого ребенка

Актриса, родившая пятерых детей, Мария Порошина опубликовала фото в бикини. 45-летняя Порошина родила пятого ребенка - единственного сына - 11 января, быстро пришла в форму после родов и выглядит, как заметили поклонники артистки, замечательно.

Актриса и многодетная мама Мария Порошина показала фото в нарядном платье с глубоким декольте

Сейчас "шикарная женщина" вместе с детьми проводит время на море. Мария выложила в Инстаграм фото с дочкой. 9-летняя Аграфена немного прикрывает маму, но заметно, что Порошина сейчас само совершенство.

В комментариях актрису спрашивают, как она "сохраняет такую потрясающую фигуру?" Мария Порошина почти сразу после рождения сына Андрея вышла на работу.

Отец ее старшей дочери Полины - актер Гоша Куценко. Трех дочек Мария родила в браке с коллегой Ильей Древновым. С ним она развелась перед рождением сына. И продолжает скрывать имя отца пятого ребенка.

Однажды разведенная Порошина сетовала, что страдает от одиночества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@mashaaporoshina)18 Июл 2019 в 12:14 PDT

И недавно тоже призналась, что нуждается в мужской поддержке. "Я — семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка, надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным. Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет", - написала Мария Порошина в сети.