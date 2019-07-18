Дочь Дмитрия Маликова покорила поклонников стройными ногами в слитном купальнике

19-летняя дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стеша поделилась с подписчиками фотографиями с солнечного курорта Франции. Молодая девушка позирует в совместном чёрном купальнике с глубоким вырезом на белоснежном побережье Прованса на фоне бушующих волн.

"Ветер с моря дул... Едем в место, в котором я всегда мечтала побывать...", - подписала девушка свой снимок.

Пользователи вновь оценили стройную и женственную фигуру Стеши, написав ей множество комплиментов. Особенно

подписчиков покорили длинные ноги девушки:

"Ноги от ушей"

"Вот это ноги!"

"У вас отличная фигура"

"Хорошенькая"

"Какая же вы, Стеша, красотка! Настоящая!"