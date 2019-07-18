Дочь Дмитрия Маликова покорила поклонников стройными ногами в слитном купальнике
18 июля 2019, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]
19-летняя дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стеша поделилась с подписчиками фотографиями с солнечного курорта Франции. Молодая девушка позирует в совместном чёрном купальнике с глубоким вырезом на белоснежном побережье Прованса на фоне бушующих волн.
"Ветер с моря дул... Едем в место, в котором я всегда мечтала побывать...", - подписала девушка свой снимок.
Пользователи вновь оценили стройную и женственную фигуру Стеши, написав ей множество комплиментов. Особенно
подписчиков покорили длинные ноги девушки:
"Ноги от ушей"
"Вот это ноги!"
"У вас отличная фигура"
"Хорошенькая"
"Какая же вы, Стеша, красотка! Настоящая!"
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