Лобода объявила в розыск танцора из Нижнего Новгорода

Известная певица Светлана Лобода выступила на стадионе "Нижний Новгород" 16 июля. Зрители, посетившие ее шоу, пели и танцевали под ее музыку. Но один из поклонников особо заинтересовал Лободу.

На своей страничке в Instagram артистка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен мужчина, исполняющий весьма своеобразный танец. Дело в том, что фанат Светланы активно двигался... на спине.

"Коротко о вчерашнем концерте. Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомится с вами поближе", - подписала Лобода опубликованный ею пост. Некоторые из фанатов узнали рьяного поклонника певицы.

"Мы его видели, это просто что-то было! И заметили, что он знает весь ваш репертуар. И еще он кричал, что лучше всех вы поете песню Мотылек", - написал кто-то из фолловеров в комментариях к видеоролику.



