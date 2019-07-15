Волочкова станет женой сына Никаса Сафронова?

Светская львица и знаменитая балерина Анастасия Волочкова решила "добавить остроты" в слухи вокруг своей личной жизни. Поклонники танцовщицы до сих пор пытаются выяснить имя тайного возлюбленного Анастасии, постоянно приписывая ей новые романы, - передаёт КП.

Теперь Волочкова решила неожиданно объявить, что выходит замуж. Женихом знаменитости оказался молодой человек по имени Дмитрий - сын известного художника Никаса Сафронова.

Светская львица заявила, что подумает над его предложением, однако не стала уточнять, что именно он является её тайным избранником.

"Мне не до сплетен. Я живу счастливой женской и творческой жизнью. Готовлюсь к премьере спектакля. И обещала Диме подумать над его предложением", - рассказала знаменитость.