"Выступаю немного в качестве Сваха", - актер Павел Деревянко ищет жену близкому другу

Актер Павел Деревянко заинтриговал в Инстаграм постом о том, что он временно порядился "свахом" и ищет вторую половинку для своего близкого друга. По мнению Павла, Никита Лушников готов жениться.

"Знаю его уже давно и сейчас вижу, что он действительно готов встретить свою прекрасную половину , вторую, лучшую", - призвал Деревянко "милых барышень" уделить внимание его сообщению.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavel Derevyanko (@pablo_derevyanko)14 Июл 2019 в 11:00 PDT

Никита Лушников - известный общественный деятель, председатель правления Национального антинаркотического союза, - напоминает teleprogramma.pro.

Девушки в ответ Деревянко начали быстренько писать, предлагая свои кандидатуры. Одна девушка начала "сватать" свою подругу "умницу, красавицу", ведущую здоровый образ москвичку. "Писать вам или напрямую жениху?" - уточнила одна подписчица.

Но Деревянко предупредили, что сватовство - не очень благодарное дел, вдруг у молодых что-то не заладится, можно и друга потерять.