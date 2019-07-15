"Выступаю немного в качестве Сваха", - актер Павел Деревянко ищет жену близкому другу
15 июля 2019, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Павел Деревянко заинтриговал в Инстаграм постом о том, что он временно порядился "свахом" и ищет вторую половинку для своего близкого друга. По мнению Павла, Никита Лушников готов жениться.
"Знаю его уже давно и сейчас вижу, что он действительно готов встретить свою прекрасную половину , вторую, лучшую", - призвал Деревянко "милых барышень" уделить внимание его сообщению.
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Никита Лушников - известный общественный деятель, председатель правления Национального антинаркотического союза, - напоминает teleprogramma.pro.
Девушки в ответ Деревянко начали быстренько писать, предлагая свои кандидатуры. Одна девушка начала "сватать" свою подругу "умницу, красавицу", ведущую здоровый образ москвичку. "Писать вам или напрямую жениху?" - уточнила одна подписчица.
Но Деревянко предупредили, что сватовство - не очень благодарное дел, вдруг у молодых что-то не заладится, можно и друга потерять.