Популярная телеведущая Анфиса Чехова порадовала поклонников своей новой фотографией. Снимок знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram и рассказала удивительные вещи.

"Вас сравнивают с кем-нибудь из известных людей? Я всю свою жизнь слышу, что я на кого-то похожа", - поделилась Анфиса со своими подписчиками. По словам Чеховой, с кем ее только не сравнивали: например, в юности люди рассказывали, что они похожи с Анной Самохиной, с Сабриной, с Кристиной Орбакайте.

Чуть позже ей говорили, что она похожа на Наталью Орейро, Дженнифер Лопес, Эмилию Кларк, Дженнифер Лоуренс и даже сравнивали с Мерлин Монро. Кроме того, внешность Анфисы напоминала людям о Дите фон Тиз, Джен Коннелли, Джине Лоле Бриджиде, Ольге Орловой и, к удивлению самой телеведущей, Елене Воробей.

Также Чехова упомянула Ирину Аллегрову, Элизабет Тейлор, Машу Распутину, Жанну Фриске, Настю Цветаеву, Сати Казанову, Ольгу Бузову, Леру Кудрявцеву и (уж совсем неожиданно) Богдана Титомира. После такого внушительного списка телеведущая обратилась к фанатам с просьбой высказать свое мнение на эту тему.

"А вы как думаете, на кого я больше всего похожа из вышеперечисленных? Или, может, кого-то новенького углядите. Пластику не делала, виниры не вставляла, глаза не грустные", - заявила Анфиса, предупреждая возможные комментарии и вопросы своих фолловеров.



