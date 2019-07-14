«Мне нужен сильный и умный», - призналась Лолита. И где ж его найти?

Поклонники Лолиты Милявской пытаются поддержать певицу, они говорят, что до последнего надеялись, что она помирится с Дмитрием, но теперь уже начали понимать, что бывшие влюбленные больше не вместе и каждый решил начать новую жизнь.

«Мы просто хорошие знакомые теперь», — ответила Милявская на один из комментариев. Сейчас Лолита отдыхает в своем доме в Болгарии. Она публикует видео о своем участке и огурчиках- помидорчиках прямо с грядки. Подписчики отмечают, что артистка отдохнула, посвежела и теперь самое время окунуться в новый роман.

«Мне нужен сильный и умный. Подождем», — призналась звезда, намекнув, что сразу после развода не собирается снова нырять в омут с головой. Многие фанаты считают, что Дмитрий еще сто раз пожалеет, что упустил такую женщину, но будет поздно, и что в одиночках звезда долго не засидится. «Молодец, Лолита. Не твое это — сопли жевать из-за отсутствия мужика», - пишут ей фолловеры.