Самбурская показала фото в старости

Российская актриса и певица Настасья Самбурская показала своим подписчикам, как она может выглядеть в старости. Девушка опубликовала свою фотографию, изменённую при помощи популярного приложения.

32-летняя Самбурская «состарила» своё фото и разместила в соцсети. «Одинокая пенсионерка, 57 лет. Рост 178. Грудь 3 размера. Ищу мужчину, 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить», - подписала она снимок.

Поклонники оценили чувство юмора звезды и заверили Настасью, что в старости она будет выглядеть хорошо. Хотя некоторые признались, что были очень удивлены, увидев такой снимок у себя в ленте.



