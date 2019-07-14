Богомолов поделился совместным видео с Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в своем Instagram видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак. Романтическая прогулка не осталась без внимания пользователей.

Подробный пост к данной публикации Константин писать не стал, ограничившись лишь хештегом #наснедогонят. Однако это не единственная "интрига". Фолловеров особенно заинтересовала концовка видео.

Дело в том, что ближе к финалу Богомолов и Собчак поворачивают свои лица друг к другу будто бы перед поцелуем. Но был ли он - фанаты так и не узнают. На этом моменте запись "внезапно" обрывается.