Богомолов поделился совместным видео с Собчак
14 июля 2019, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
Режиссер Константин Богомолов поделился в своем Instagram видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак. Романтическая прогулка не осталась без внимания пользователей.
Подробный пост к данной публикации Константин писать не стал, ограничившись лишь хештегом #наснедогонят. Однако это не единственная "интрига". Фолловеров особенно заинтересовала концовка видео.
Дело в том, что ближе к финалу Богомолов и Собчак поворачивают свои лица друг к другу будто бы перед поцелуем. Но был ли он - фанаты так и не узнают. На этом моменте запись "внезапно" обрывается.
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