Когда Пелагея увела хоккеиста Ивана Телегина от беременной супруги, многие предрекали крах этим отношениям. «На чужом несчастье счастья не построишь», - говорили хейтеры. Но, похоже, певица умудрилась опровергнуть народную мудрость и сейчас она вполне довольна своим браком, воспитывая со спортсменом общую дочь.

Первым мужем певицы стал режиссер Comedy Club Дмитрий Ефимович, но семейная жизнь как-то не заладилась. «Был у меня принц. Но, увы, ускакал. И в душе сейчас дырка. Я однолюб. Если полюбила, то надолго. Так что новой лавстори в ближайшее время не предвидится», —прокомментировала развод Пелагея и надолго погрузилась в работу.

Она тяжело переживала одиночество и отсутствие женского счастья и очень хотела детей. Она не раз говорила, что концерты, участие в телешоу и зрительская любовь никогда не заменят ей любовь и семью. «Ты приходишь после концерта, где шквал аплодисментов, тянущиеся руки, а дома такая же громкая, но тишина. Это начинает давить, гнетет», — признавалась Пелагея в программе «Честное слово».

Когда рядом со звездой стали замечать хоккеиста Ивана Телегина разразилась настоящая буря. Поклонники решили, что Пелагая – разлучница, которая увела мужа у беременной женщины. Однако артистка сказала, что к моменту начала их романа спортсмен был уже свободен.: «Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила». Но надо признаться, что этими словами она не сильно убедила хейтеров.

И свадьба, и рождение дочери, все проходило вдали от бдительных глаз папарацци. Свою личную жизнь звезда тщательно оберегает. Лишь изредка поклонники видят на ее страницах в социальной сети посты о семье. Но Пелагея не раз подчеркивала, что она счастлива, вот только жалеет, что из-за жестких графиков так редко видится с любимым мужчиной.