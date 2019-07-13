"Русская Кардашьян" - модель Анастасия Квитко завела поклонников, опубликовав в сети фото в бикини
13 июля 2019, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Российская модель Анастасия Квитко, своими формами похожая на американскую модель и телеведущую Ким Кардашьян, опубликовала фото в бикини. Девушка, которую называют "русская Кардашьян", присоединилась к знаменитостям, смело размещающим пляжные фото в Инстраграм.
Особенности фигуры Квитко в том, что у нее осиная талия и пышные грудь и бедра. Говорят, девушкам с такими параметрами сложно подобрать купальник. Судя по фото, у Анастасии есть такие проблемы. На некоторых снимках грудь выпирает из лифчика.
Но поклонникам все нравится. У Квитко более 10 миллионов подписчиков в Инстаграм и многие считают Настю "шикарной девушкой".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram