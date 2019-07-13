"Русская Кардашьян" - модель Анастасия Квитко завела поклонников, опубликовав в сети фото в бикини

Российская модель Анастасия Квитко, своими формами похожая на американскую модель и телеведущую Ким Кардашьян, опубликовала фото в бикини. Девушка, которую называют "русская Кардашьян", присоединилась к знаменитостям, смело размещающим пляжные фото в Инстраграм.

Особенности фигуры Квитко в том, что у нее осиная талия и пышные грудь и бедра. Говорят, девушкам с такими параметрами сложно подобрать купальник. Судя по фото, у Анастасии есть такие проблемы. На некоторых снимках грудь выпирает из лифчика.

Но поклонникам все нравится. У Квитко более 10 миллионов подписчиков в Инстаграм и многие считают Настю "шикарной девушкой".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)11 Июл 2019 в 8:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)12 Июл 2019 в 11:21 PDT